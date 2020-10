​Covid, «a Parigi la situazione ora è molto preoccupante»

Parigi preoccupata per il Covid. È «molto preoccupante» la situazione dell'epidemia di Covid-19 a Parigi e nella sua banlieue, dove «sono state superate nelle ultime ore tutte le soglie di allerta»: lo ha detto in una conferenza stampa il ministro della Salute, Olivier Véran, precisando che «questa tendenza è diventata così allarmante nelle ultime ore. Abbiamo deciso di attendere qualche giorno per vedere se si conferma. Se sarà così, lunedì Parigi e la banlieue diventeranno 'zona di allerta massima'». L'eventuale passaggio in questa categoria presuppone - come attualmente a Marsiglia - la chiusura totale di bar e ristoranti, il divieto di raduni e feste.

LEGGI ANCHE --> Francia, inflazione frena ancora a settembre

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA