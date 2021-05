Covid, Polinesia senza casi: non succedeva da un anno. E l'isola Nauru ha vaccinato tutti

Per la prima volta da luglio 2020, in Polinesia non c'è stato alcun nuovo caso di Covid. I dati sono incoraggianti e l'incidenza della pandemia è ormai prossima allo zero. Il picco c'è stato a novembre e in quella fase il tasso era tra i più alti al mondo, con l'ospedale di Tahiti al collasso. Poi nel 2021 la curva dei contagi è calata fino alla giornata tra lunedì e martedì, quando non sono stati registrati nuovi casi in 24 ore. Il governo ha fatto la sua parte, chiudendo le frontiere a febbraio oltre alla quarantena obbligatoria per i viaggiatori che ha permesso di bloccare la diffusione delle varianti.

Sempre nel Pacifico c'è Nauru, una piccola isola che detiene il record di vaccinazioni: tutta la popolazione adulta infatti ha ricevuto una prima dose. In un mese la popolazione di 7.392 abitanti è stata vaccinata, compresi gli stranieri. Nauru, che è anche uno dei pochi Paesi al mondo a non aver registrato neanche un caso di coronavirus, ha ricevuto dosi di vaccino AstraZeneca attraverso il programma Covax, il sistema di condivisione del vaccino anti- Covid organizzato dall'Oms.