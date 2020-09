Covid, picco di contagi nei giovani: pub vieta l'ingresso agli under 25. «Vogliamo solo tenere i clienti al sicuro»

Un pub del North Yorkshire ha bandito tutti i clienti di età inferiore ai 25 anni dopo che i giovani sono stati accusati di aver diffuso il Covid-19. La proprietaria, Maggie Holmes, ha detto di aver introdotto la misura dopo che un certo numero di giovani adulti è risultato positivo al virus nel piccolo villaggio di Sherbern-in-Elmet.

La donna ha spiegato al The Independent di aver ricevuto telefonate e messaggi di fuoco dopo l'annuncio della sua iniziativa, persino una minaccia di morte, ma questo non l'ha fatta desistere. «Tutto quello che voglio fare è tenere le persone al sicuro», ha dichiarato la proprietaria del pub.

In un post ora cancellato su Facebook che delinea la nuova regola, la signora Holmes scrive: «Ci abbiamo riflettuto con molta attenzione, continueremo a cercare di garantire che la nostra comunità, i clienti e il personale siano tutti al sicuro in questi tempi difficili. Prima che qualcuno provi a dire che abbiamo torto, pensi alle implicazioni per noi come azienda. Preferiremmo avere un ambiente sicuro piuttosto che un luogo che è in bilico sul rischio di chiusura. Stiamo agendo con le migliori intenzioni nei confronti di tutti in questo momento, abbiamo clienti fantastici e educati anche in quella fascia d'eta, ma al momento non possiamo correre il rischio».

La decisione della signora Holmes arriva mentre il governo è stato accusato di aver usato i giovani come capro espiatorio per la diffusione del virus dopo averli incoraggiati a tornare al lavoro e mangiare fuori nei ristoranti. All'inizio di questa settimana l'ufficiale medico capo dell'Inghilterra, il professor Chris Whitty, ha detto che i casi sono aumentati con particolare rapidità tra le persone di età compresa tra i 17 ei 29 anni, mentre il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che il focolaio di Bolton è stato stimolato da un picco causato dalla socializzazione di persone tra i 20 ei 30 anni.

Tuttavia, la signora Holmes ha affermato che sta solo cercando di difendere la sua attività, il suo personale ei suoi clienti dall'esposizione a un picco locale di casi - e comunque raramente ha clienti di età inferiore ai 30 anni.

Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA