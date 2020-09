Covid, allarme Regno Unito: nuovi picco di contagi: 6.874 in 24 ore e 40 morti. Londra «sorvegliata speciale»

Coronavirus. Nuovo picco di casi nel Regno Unito. Registrato il record di nuovi contagi da maggio. I dati giornalieri diffusi dal governo indicano comunque tuttavia un rallentamento dell'incremento: 6.874 contagi censiti nelle ultime 24 ore contro i 6.634 di ieri quando lo scarto era stato di circa 500 in più.

Covid, Marsiglia: protesta contro le nuove restrizioni: «No multe a bar e ristoranti aperti»

Covid, in Gran Bretagna nuovo record: 6.634 contagi e 40 morti. Lockdown a Natale? Allarme studenti

Fermo a 40 il numero giornaliero dei morti (esclusa la Scozia che oggi non ha fornito statistiche), mentre i test quotidiani s'impennano al record europeo in cifra assoluta di oltre 245.000. La somma attuale di persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva resta invece inferiore all'Italia, rispettivamente a quota 1.616 (contro 2.737) e 228 totali.



Londra sorvegliata speciale

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Londra intanto è stata inserita nella "Covid watchlist" come area de desta «elevata preoccupazione». Lo ha annunciato il Consiglio cittadino, in seguito al recente aumento dei nuovi casi di, pari a 620 nelle ultime 24 ore. L'inserimento nella lista non è stato al momento seguito da specifici restrizioni o lockdown, ma si tratta di «deciso promemoria» sulla necessità che tutti i londinesi «facciano scelte che tengano loro stessi, le loro famiglie e le loro comunità al sicuro» anche per «proteggere l'ecomomia della città», hanno sottolineato i leader del Consiglio. «Londra è a un punto di svolta molto preoccupante - ha notato da parte sua il sindaco- È di vitale importanza che la capacità effettuare test venga immediatamente incrementata e focalizzata sulle aree che ne hanno più bisogno. Ogni ritardo significherebbe abbandonare la città e costerebbe vite umane», ha concluso.