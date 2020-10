Covid, il segretario dell'Olp Erekat è in coma: ha avuto una crisi respiratoria

Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, 65 anni, «è in coma». Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri. «Ha trascorso una notte tranquilla, ma stamane le sue condizioni sono peggiorate. In seguito ad una crisi respiratoria, è adesso in coma ed è sottoposto a ventilazione», riferisce un comunicato dell'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 08:33

