Covid, in Slovenia no sanzioni a chi non ha la mascherina al chiuso

In Slovenia non si potrà più esser sanzionati per non aver indossato la mascherina al chiuso. A stabilirlo è la Corte Suprema secondo cui non sussistono le basi legali per sanzionare le persone che non indossano mascherine protettive negli spazi pubblici chiusi.

Covid Italia, bollettino oggi 8 ottobre 2021: 3.023 nuovi casi e 30 morti

Come si afferma in un comunicato stampa, la Corte ha deciso in base alla richiesta di tutela della legalità contro la sentenza definitiva del tribunale distrettuale, che aveva condannato a una sanzione amministrativa un trasgressore della legge sulle malattie infettive che impone, fra le altre cose, l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. La Corte Suprema ha precisato che il pronunciamento non riguarda la ragionevolezza dell'obbligo di indossare mascherine protettive né la dimensione amministrativa del reato.