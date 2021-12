Covid, Spagna verso mascherine obbligatorie all'aperto. «In Francia Omicron dominante tra Natale e Capodanno»

Covid, è allarme in Europa per il boom di contagi, causati soprattutto dalla nuova variante Omicron. La Spagna corre ai ripari e prevede di introdurre l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. In Francia la previsione è che «la variante Omicron sarà dominante tra Natale e Capodanno».

Spagna verso mascherine obbligatorie all'aperto

Il governo spagnolo prevede di approvare una misura che reintroduce l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo riportano media iberici citando fonti della presidenza del governo. Il premier Sánchez avrebbe annunciato la misura in una riunione con i presidenti delle regioni, ancora in corso. Dovrebbe essere approvata domani in un Consiglio dei ministri straordinario, scrive l'agenzia Efe.

Francia, «Omicron dominante tra Natale e Capodanno»

La variante omicron dovrebbe diventare «dominante» in Francia, prendendo il sopravvento su delta, «tra Natale e Capodanno». Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei Ministri. La variante omicron si sta diffondendo «a ritmi molto rapidi» in Francia, ha confermato Attal, secondo cui «sta progressivamente diventando maggioritaria in diverse regioni del nostro Paese, in particolare nell'Ile-de-France, soprattutto a Parigi. Dovrebbe esserlo presto a livello nazionale, probabilmente tra Natale e Capodanno».