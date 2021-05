Covid in Spagna, prevista «tra pochi giorni» riduzione dell'uso delle mascherine

Dopo il via alle mascherine all'aperto degli Stati Uniti, anche la Spagna ora pensa già ad una riduzione dell'uso del dispositivo di protezione individuale. Un allentamento che potrebbe avvenire «Tra non molti giorni», ha pronosticato in conferenza stampa Fernando Simn, direttore del Centro di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Sanità. Secondo Simn, uno dei parametri per capire quando potrà iniziare ad aver luogo quest'attenuazione delle misure anti Covid è quello dell'incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti, che dovrebbe scendere almeno sotto i 150, anche se idealmente sarebbe meglio che fosse sotto i 50.

L'epidemiologo ha preferito non fare pronostici precisi «sulle date» perché l'immunizzazione delle persone contro il Covid di buona parte della popolazione non è ancora completa. Attualmente l'incidenza media dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è di 151,82 ogni 100.000 abitanti, secondo i dati ufficiali.