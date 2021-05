Covid Spagna, scuola in presenza al 100% da settembre: il piano del governo

La Spagna vuole far tornare tutti i ragazzi a scuola in presenza da settembre. L'obiettivo dichiarato è riavere il 100% degli studenti in aula a partire dal nuovo anno scolastico, se i dati dei contagi lo permetteranno. Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione Isabel Celaá insieme a quella della Sanità Carolina Darias.

Ma non sarà un "liberi tutti" perché almeno inizialmente resteranno in vigore alcune restrizioni: obbligatorio ancora l'uso delle mascherine, la distanza interpersonale di 1-2 metri e altre misure per evitare la diffusione dei contagi da Covid.

Spagna, seconda dose Pfizer per i vaccinati AstraZeneca under 60

Il protocollo sanitario per le scuole sarà comunque aggiornato «costantemente». Nell'anno scolastico ancora in corso, quasi tutte le scuole spagnole hanno potuto garantire lezioni in presenza anche se solo parzialmente. Darias ha spiegato che si studierà se sarà possibile vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 16 anni prima dell'inizio dell'anno scolastico, in base alle indicazioni dell'Ema.