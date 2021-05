Spagna, seconda dose Pfizer per i vaccinati AstraZeneca under 60

In Spagna per gli under 60 che sono stati vaccinati con AstraZeneca, la seconda dose del vaccino anti-Covid sarà Pfizer: lo ha comunicato in una nota il ministero della Sanità iberico dopo una riunione tra i suoi rappresentanti e quelli delle regioni del paese. Si tratta di una decisione attesa da settimane, dopo che nella prima metà di aprile le autorità sanitarie spagnole avevano sospeso la somministrazione di AstraZeneca a under 60 (secondo i media iberici, si tratta di circa 1,5 milioni di persone, principalmente appartenenti a categorie considerate prioritarie come insegnanti o poliziotti) a causa dei dubbi su possibili effetti avversi.

Da quel momento in poi, AstraZeneca è stato usato solo per gli over 60. Secondo la nota del ministero, la decisione — adottata anche da altri paesi europei come la Francia e la Germania — ha tenuto in conto studi realizzati sia all'estero sia in Spagna. Inoltre, aggiunge il comunicato, si continuerà a discutere sulla possibilità che gli under 60 che lo desiderino possano chiedere che la seconda dose sia di AstraZeneca.