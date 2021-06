Covid, salgono a 128 i casi a Sydney: la città è in lockdown per due settimane

Continuano a crescere i casi Covid a Sydney, Australia. La città, in lockdown di due settimane vede ora salire a 128 il numero di positivi. A riportarlo è la Bbc sottolineando che si registrano nuovi contagi anche nei Territori del Nord, nel Queensland e nell'Australia Occidentale.

Variante Delta, per 3 giovani su 5 vacanze senza vaccino. Figliuolo: «In discoteca siate responsabili»

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Australia, Sydney deserta nel primo giorno di lockdown L'EPIDEMIA Variante Delta, per 3 giovani su 5 vacanze senza vaccino. Figliuolo:... LA PANDEMIA Variante Delta, boom contagi in Russia, Spagna, Tunisia e Gb (anche...

Questa è la prima volta da mesi che il virus riemerge contemporaneamente in varie parti del Paese: alla luce di questo improvviso peggioramento, i leader dei vari Stati e territori terranno oggi un incontro di emergenza con il premier Scott Morrison. Intanto, il ministro delle Finanze Josh Frydenberg ha ammesso che l'Australia si trova davanti a un «momento critico» nella sua lotta contro il Covid mentre i vari Stati chiudono i propri confini e applicano nuove restrizioni per cercare di bloccare la diffusione del virus. «Penso che stiamo entrando in una nuova fase di questa pandemia, con il più contagioso ceppo Delta», ha detto Frydenberg all'emittente ABC News.