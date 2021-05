Taiwan, l'isola "perfetta" ora ha il record di casi. La presidente: «Situazione grave»

C'è un'isola che fino ad ora ha tenuto a bada il Covid fin dall'inizio. Ma adesso fa registrare il record di casi. È Taiwan, che ha confermato i nuovi 16 casi a livello nazionale: è il numero più alto da inizio pandemia, un dato che fa capire quanto siano state efficaci le misure del governo (e la popolazione è di circa 23 milioni di persone). Ora sono arrivate nuove restrizioni: fino all'8 giugno per esempio non si potrà mangiare e bere in strutture di trasporto pubblico e agli eventi pubblici ci sarà un limite delle presenze. La presidente Tsai Ing-wen ha definito la situazione «grave» esortando alla collaborazione con le misure adottate del governo.

Tre dei 16 nuovi casi, ha riferito l'agenzia nazionale delle emergenze sanitarie, sono collegati a un focolaio di una sala giochi nella contea di Yilan, mentre altri 10 sono relativi ai contatti di un uomo a cui è stato diagnosticato il virus martedì. Resta incerta, invece, l'origine degli ultime tre casi, motivo di maggior timore. Le autorità sanitarie, esortando a mantenere alta la vigilanza e a vaccinarsi il prima possibile, hanno anche riferito quattro infezioni importate, di cui tre dalle Filippine e uno dall'India. Il numero totale di contagi confermati sull'isola è salito a quota 1.231, con 12 morti, nell'ultimo conteggio dell'agenzia. L'ipotesi che Taipei possa misurarsi con una nuova e inattesa ondata di Covid-19 ha affondato i listini della Borsa di Taiwan, dove l'indice Twi ha ceduto il 4,11%, risollevandosi comunque dal minimo intraday che ha superato il -8%.