Tunisia, oltre 4 milioni i contagiati: i morti sarebbero circa 4000 in più rispetto a dati ufficiali

La Tunisia è al collasso. Il virus sta mettendo in ginocchio il Pese: sono oltre 4 milioni i tunisini (su circa 12 mln di abitanti) che hanno già contratto il Covid-19 a partire dal marzo 2020. Lo ha detto il direttore generale del ministero della Sanità di Tunisi Faicel Bensalah, davanti alla Commissione parlamentare Salute e Affari Sociali, aggiungendo che circa 4 mila decessi non sono stati conteggiati come vittime del Covid.

Mentre le statistiche del ministero parlano ufficialmente di 526.487 infezioni e 17.009 morti, secondo Bensalah, il numero reale dei decessi è invece di circa 21 mila. Lo stesso direttore aveva annunciato nel marzo di quest'anno che almeno il 30% dei tunisini era risultato positivo al coronavirus. Bensalah ha infine richiamato l'attenzione sulla resilienza del sistema sanitario nazionale nonostante le sue limitate risorse.