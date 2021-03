Covid in Uk, a Londra nessun morto nelle ultime 24 ore: è la prima volta in 6 mesi. Si allenta il lockdown

Il governo britannico di Boris Johnson punta ad un allentamento delle restrizioni del lockdown anti Covid nel Regno Unito non veloce «ma irreversibile». Lo ha ribadito oggi il ministro della Sanità, Matt Hancock, nel giorno di un nuovo piccolo passo verso le riaperture che per ora si limita al via libera a un ampliamento dei contatti sociali da un massimo di due persone non conviventi fino a sei (di non più di due nuclei familiari diversi) e alla ripresa di attività sportive individuali all'aperto tipo tennis o golf.

«Non vogliamo andare troppo veloce», ha detto Hancock ai giornalisti, martellando sulla cautela parallelamente alla prosecuzione della campagna dei vaccini, e ricordando il rischio delle varianti. Di qui l'appello ai britannici a rispettare i vincoli ancora in vigore e il monito sulla necessità di garantire che le future tappe previste nei prossimi tre mesi dalla road map di uscita dal lockdown restino condizionate agli sviluppi della pandemia e a dati costantemente aggiornati sulla diffusione del Covid nel Regno.

Tra l'altro si registra un dato importantissimo: nessuna vittima per il virus nelle ultime 24 ore, non accadeva da sei mesi. I medici londinesi parlano di risultato «fantastico» notando la parallela riduzione dei ricoveri, con non più di una media di «1 o 2 morti ogni due giorni» nelle terapie intensive.