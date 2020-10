Covid, Ursula von der Leyen in quarantena: l'annuncio su Twitter: «Positivo un membro del mio ufficio»

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è in quarentena. Lo ha comunicato lei stessa, scegliendo Twitter e cercando al contempo di tranquillizzare tutti.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

