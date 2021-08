Covid, in Usa +112% casi e quasi il doppio dei decessi in 14 giorni

Gli Stati Uniti stanno registrando continui picchi di casi di Covid causati dalla variante Delta: secondo le stime del New York Times non solo i casi sono oltre 110.000 al giorno, ossia il 112% in più rispetto a 14 giorni fa, ma persino i decessi nello stesso periodo sono saliti del 92%, raggiungendo quota 516 al giorno. Di fronte ad un allarme in crescita in vista dell'autunno e del riaprirsi delle scuole, gli Usa sembrano in procinto di approvare l'uso di richiami dei vaccini anti covid19 per i più fragili. Ciò - secondo quanto riportato da alcuni media Usa - potrebbe con tutta probabilità avvenire prima di settembre.

Breaking News: Defense Secretary Lloyd Austin will seek to order mandatory coronavirus vaccines for 1.3 million active duty U.S. troops by mid-September, administration officials said on Monday. https://t.co/BUeIyljH37 — The New York Times (@nytimes) August 9, 2021

La Food and drug administration si starebbe muovendo in tutta rapidità per approvare i booster per i cittadini malati, con una situazione immunitaria compromessa. Lo stesso Anthony Fauci ha osservato che «molte di queste persone, anche con le due dosi di vaccino già somministrate non hanno in realtà ricevuto una protezione adeguata contro il Sars-Cov2. Dobbiamo aggiungere una dose vaccinale per loro prima di quando potremo decidere di farlo per la popolazione generale».