Covid, boom di contagi in Usa: oltre 48mila in un giorno. L'appello: «Il 4 luglio restate a casa»

Il 4 luglio « state a casa, evitate gite, feste, assembramenti per i tradizionali fuochi d'artificio»: in vista dell'Indipendence Day è questo l'appello delle autorità sanitarie negli Usa, dove nella giornata di martedì - secondo i calcoli del New York Times - si è toccato il record di oltre 48 mila nuovi contagi. Un boom a cui hanno contribuito soprattutto 8 Stati che hanno fatto registrare un primato nel numero di casi giornalieri. Tra questi la California (8.100 nuovi casi), la Georgia (2.400) e il Texas (7.900).

Coronavirus, Brasilia dichiara lo stato di calamità: «Collasso del sistema sanitario locale»

Mentre negli Stati Uniti ha ripreso a salire la curva dei contagi di Covid 19, precipita al 39% il tasso di popolarità di Donald Trump. Ormai quasi sei americani su dieci quindi bocciano l'operato del presidente, pari al 59% degli intervistati per un sondaggio di Politico/Morning Consult. Un mese fa, all'inizio di giugno, il 41% approvava Trump, mentre il 55% esprimeva un giudizio negativo.

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA