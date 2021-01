Covid Usa, vaccinati i detenuti di Guantanamo? È rabbia social, il Pentagono: «Tutto sospeso»

«Nessun detenuto di Guantanamo è stato vaccinato» per il Covid. «Il piano è stato sospeso. Restiamo impegnati all'obbligo di tenere al sicuro le nostre truppe».

Lo twitta il portavoce del Pentagono, John Kirby, dopo la rabbia esplosa anche in rete sulla possibilità che i detenuti di Guantanamo, inclusa la mente degli attacchi dell'11 settembre Khalid Sheikh Mohammed, possano essere vaccinati prima degli americani.

Il Pentagono aveva diffuso la notizia nella giornata di ieri venerdì. È subito erano esplose le polemiche, soprattutto sui social. Attualmente il carcere di massima sicurezza a Cuba, ospita 40 persone tra cui Khalid Shaikh Mohammed, considerato la mente dietro gli attacchi terroristici dell'11 settembre del 2001. Non era ancora chiaro tuttavia se i detenuti sceglieranno di fare il vaccino.

Oltre ai prigionieri, nella base navale di Guantanamo - enclave statunitense nell'isola caraibica - vivono seimila residenti tra cui 1500 soldati. Le vaccinazioni sono iniziate già all'inizio di gennaio per i residenti ma l'amministrazione Trump non aveva specificato se le dosi erano anche per i detenuti.

