Covid Usa, si rifiuta di censurare i dati sui contagi e viene licenziata: la denuncia della funzionaria della Salute

Licenziata perché si è rifiutata di censurare e «cambiare manualmente» i dati sul coronavirus. È la denuncia della funzionaria della Florida incaricata di completare i dati sul Covid-19. Rebekah Jones, del dipartimento della salute dello Stato, ha denunciato di essere stata cacciata per essersi rifiutata di «cambiare manualmente i dati» in modo che sostenessero il «piano per riaprire» la Florida. Lo Stato è, insieme alla Georgia, uno di quelli che ha premuto maggiormente per riaprire.

