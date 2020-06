Covid Usa, tre morti per il consumo di un disinfettante per le mani tossico

Il dipartimento della Salute dello Stato del New Mexico ha riferito della morte di tre persone, causata apparentemente da un disinfettante per le mani tossico. Alle tre vittime si aggiungono altre tre persone in condizioni critiche e una che ha perso la vista, secondo quanto affermato dall'agenzia Ap. Il disinfettante conteneva metanolo, una sostanza velenosa.

Come confermato dal dipartimento, i casi sono legati all'alcolismo e sono stati registrati all'inizio di maggio.

Qualsiasi interazione con metanolo è tossica per il corpo umano. La sua assunzione provoca danni ai reni e, in alcuni casi, porta alla cecità e alla morte. Può essere fatale se ingerito, inalato o addirittura applicato localmente.

Dato l'effetto dannoso che provoca, le autorità hanno messo in guardia contro qualsiasi uso di prodotti contenenti metanolo.

Questa settimana, la Food and Drug Administration americana ha avvertito dell'esistenza e della vendita di nove marchi di disinfettanti per le mani, realizzati da una società con sede in Messico, che probabilmente contengono sostanze tossiche nella loro composizione.

