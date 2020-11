Covid e Usa: un quarto di milione di morti. E New York richiude le scuole

Un quarto di milione di morti.

Un traguardo drammatico per gli Stati Uniti: quello dei decessi per Covid-19.

Tagliato nel corso della giornata di mercoledì, con l’America già condannata ad andare addirittura oltre.

Secondo gli esperti della Columbia University, infatti, con il contagio che supera l’incredibile soglia delle 170mila unità nelle ultime 24 ore, da qui alla primavera le vittime rischiano persino di raddoppiare.

Tutto dipende dalle precauzioni e dal vaccino. Dall’efficacia e soprattutto dai suoi tempi.

Mascherine e chiusure, come auspicato dal presidente eletto Joe Biden, e le fiale salva vita che il mondo intero attende. Unica vera maniera per arrestare e invertire la rotta dei ricoveri i cui record non si riescono a seguire nemmeno più (76.830 persone ospedalizzate nella sola giornata di martedì).

E se Biden implora la prudenza, Trump, invece, non arretra di un millimetro: nessuna concessione, nessuna transizione, nessun lockdown, «non finché sarò presidente».

Lockdown il cui spettro, però, torna a materializzarsi nella città simbolo di un’America svuotata e irriconoscibile: dopo otto settimane di resistenza, infatti, a New York chiudono di nuovo le scuole. 300mila bambini a casa e famiglie in tilt.

Non solo.

Nuove restrizioni in arrivo per locali e ristoranti, specie per gli spazi al chiuso che potrebbero finire nel baratro di veri e propri divieti.

Troppo facile dare la colpa a Trump, in una città e in uno Stato rispettivamente in mano al sindaco democratico Bill De Blasio e al governatore, anch’egli democratico, Andrew Cuomo.

Fatto sta che, qui come altrove nel Paese, si fa fatica a parlare di “seconda ondata”.

Perché la prima, in realtà, non è finita mai.

