​Usa, passaggi gratis per chi si vaccina: accordo tra Biden e Uber

Passaggio gratis all'andata e al ritorno per chi si vaccina. Continuano le iniziative degli Stati Uniti per coinvolgere tutta la popolazione più restìa a prenotare la prima dose. Biden ha annunciato un accordo con le società Uber e Lyft, sfruttatissime negli Stati Uniti, per procurare un doppio viaggio gratuito per recarsi nel centro vaccinale.

Secondo l'accordo, sarà possibile attraverso le app delle famose società di trasporto automobilistico privato trovare il sito vaccinale più vicino. Secondo la Casa Bianca il programma sarà lanciato «nelle prossime due settimane» e continuerà fino al 4 luglio, data fissata da Biden per centrare l'obiettivo di avere il 70% degli americani con almeno una dose di vaccino. Ora in America è circa il 45%, con il 35% completamente vaccinato.