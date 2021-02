Covid, in Usa 4 persone positive dopo seconda dose vaccino. Cosa sono i «breakthrough cases»

Quattro persone in Oregon sono risultate positive al Covid dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino. A rivelarlo l'Autorità sanitaria statale in una serie di tweet, lo scorso venerdì. L'agenzia ha definito gli individui risultati positivi come casi "breakthrough", poiché contagiati dal virus almeno 14 giorni dopo aver ricevuto entrambe le dosi.

Dei 4 casi registrati in Oregon, due sono riconducibili alla contea di Yamhill e due in quella di Lane, tutti lievi o asintomatici. «Stiamo lavorando con i nostri partner sanitari pubblici locali e federali per indagare e determinare l'origine del caso», ha detto l'Autorità sanitaria che ha avvertito sulla possibilità di comparsa di altri casi post-vaccino in futuro.

4 people in Oregon have tested positive for the coronavirus after receiving both doses of the Covid-19 vaccine, health officials said. https://t.co/bZKxw3POS6 — NBC News (@NBCNews) February 14, 2021

«Il sequenziamento del genoma è in corso e ci aspettiamo risultati la prossima settimana», «Gli studi clinici di entrambi i vaccini attualmente in uso includevano casi di "breakthrough". In quei casi, anche se i partecipanti hanno ricevuto il Covid, i vaccini hanno ridotto la gravità della malattia», ha detto l'agenzia in un tweet.

«Sulla base di ciò che sappiamo sui vaccini per altre malattie e sui primi dati provenienti da studi clinici, gli esperti ritengono che ottenere un vaccino Covid-19 possa anche aiutarti a evitare di ammalarti gravemente anche se prendi il virus».

"As of today, we're reporting 4 "breakthrough cases." Two are in Yamhill County and 2 are in Lane County. The illness in these individuals ranges from asymptomatic to mild. We are working with our local and federal public health partners to investigate and determine case origin." — OR Health Authority (@OHAOregon) February 12, 2021

L'annuncio dell'agenzia è arrivato lo stesso giorno in cui il suo ufficiale sanitario ha dichiarato un calo dei casi quotidiani di Covid-19 nelle ultime settimane. 149.576 i casi nello stato, secondo il conteggio del dipartimento. «Questa diminuzione è una testimonianza delle azioni che tutti gli abitanti dell'Oregon stanno intraprendendo per rallentare la diffusione del Covid-19 e dei sacrifici fatti», ha detto l'ufficiale sanitario Dean Sidelinger in una conferenza stampa venerdì.

I Centers for Disease Control and Prevention hanno affermato che la quarantena non è necessaria per le persone completamente vaccinate entro tre mesi dal ricevimento delle ultime dosi, purché non sviluppino alcun sintomo. Tuttavia, i vaccinati devono ancora mettere in pratica alcune misure di sicurezza come indossare mascherine per il viso, praticare il distanziamento sociale ed evitare folle o spazi scarsamente ventilati.

