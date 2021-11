Nuova variante Sudafrica, 40 rugbysti italiani delle Zebre Parma bloccati a Città del Capo: «Partite cancellate, non sappiamo quando potremo tornare» C'è il 19enne romano Rizzoli

C'è anche il pilone diciannovenne romano Luca Rizzoli bloccato in un hotel del Golden Mile di Città del Capo insieme agli altri rugbysti delle Zebre Parma che per colpa della variante sudafricana si sono visti annullare i due match dell'United Rugby Championship. In attesa di sapere quando potranno tornare in Italia: sono in standby, chiusi in albergo i rugbisti di Parma bloccati in Sudafrica a causa della nuova variante Nu.

Zebre Rugby Chairman @micheledalai from Cape Town



"We are fine and safe in our hotel. We have maintained all the necessary precautions and we're waiting to know when we'll come back home. The boys are calm, as the current situation in #CapeTown"

«Siamo al sicuro, chiusi in una bolla, i ragazzi sono tranquilli e voglio innanzitutto rassicurare tutti». Lo dice Michele Dalai, presidente delle Zebre rugby, che si trova in Sudafrica, al seguito della squadra, isolata in albergo dopo le restrizione dovute alla variante. «Le Zebre stanno bene - dice Dalai dall'albergo di Città del Capo - siamo chiusi in una bolla siamo solo andati ad allenarci e siamo stati all'aria aperta, con mascherine e tutte le precauzioni necessarie. Qua la situazione è molto tranquilla almeno a vederla da fuori. Per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare».

I giocatori delle Zebre Parma in trasferta in Sudafrica con il tecnico irlandese Bradley.