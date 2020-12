Covid, si sente male sul volo da Orlando a Los Angeles, poi muore: «Positivo, ma si era imbarcato lo stesso»

Il Covid-19 ha causato la morte di un viaggiatore, che si è sentito male a bordo di un volo dalla Florida alla California pochi giorni fa: lo hanno confermato le autorità della Louisiana. I medici legali della Jefferson Parish hanno eparlato di «insufficienza respiratoria acuta e Covid-19» come cause di morte per Isaias Hernandez, un 69enne residente a Los Angeles.

Man Who Fell Ill on United Flight From Florida Died of COVID-19, Coroner Confirms https://t.co/kpEq8Zgo73 pic.twitter.com/044L4frrJy — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) December 23, 2020

Hernandez era salito a bordo di un volo della United Airlines diretto da Orlando a Los Angeles lo scorso lunedì. Dopo essersi sentito male, due persone sull'aereo - un'infermiera e un medico di base - hanno «tentato di salvarlo», hanno raccontato alcuni testimoni. Il volo è stato dirottato su New Orleans e Hernandez è morto quella notte in un ospedale di Kenner, in Louisiana, secondo il rapporto del coroner.

Man who fell ill on United flight from Florida died of Covid-19, coroner confirms. https://t.co/aiUqhdIRl8 — NBC News (@NBCNews) December 23, 2020

I passeggeri del volo hanno detto di aver sentito la moglie dell'uomo dire che aveva avuto sintomi simili al Covid, e il rapporto del medico legale ha confermato tali timori. Funzionari e sanitari dei “Centers for Disease Control and Prevention” hanno contattato gli altri passeggeri, che «potrebbero essere stati esposti al coronavirus», ha fatto sapere la compagnia aerea in un comunicato.

«La compagnia aerea chiede a tutti i passeggeri di compilare un modulo affermando che non sono risultati positivi e che non soffrono di alcun sintomo di Covid-19», ha detto alla NBC News il portavoce della United, Charlie Hobart. «Ora sembra che non l'abbia compilato accuratamente - ha detto Hobart - La salute e il benessere del nostro equipaggio e dei passeggeri è la nostra massima priorità». La compagnia aerea ha consegnato la sua lista dei passeggeri al CDC per la ricerca dei contatti e gli assistenti di volo di quel viaggio sono ora in quarantena. La famiglia di Hernandez non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

