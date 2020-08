Tutti senza mascherina sul volo Tui, sette positivi. La stampa inglese: «Aereo pieno di covidioti»

Un aereo pieno di «covidioti», rimasti senza mascherina per tutto il viaggio in barba alle prescrizioni delle autorità, e con «un equipaggio inetto» disinteressato a far rispettare le regole. È il quadro denunciato oggi ai media britannici da Stephanie Whitfield, una fra i passeggeri del volo della compagnia turistica Tui che il 25 agosto ha riportato a Cardiff, in Galles, dall'isola greca di Zante circa 200 turisti, almeno sette dei quali sono stati poi individuati come contagiati dal coronavirus. La vicenda è stata resa nota ieri dalle autorità sanitarie locali gallesi, che hanno disposto la quarantena precauzionale di tutti coloro che erano a bordo, preannunciando i test.

Ma intanto si è accesa la polemica sulla Tui, chiamata in causa da diversi testimoni. L'azienda da parte sua si è difesa assicurando di essere impegnata a garantire «la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggi come una priorità, nel rispetto delle linee guida delle autorità aeronautiche europee»; e di «avvertire sempre» gli utenti a bordo dei propri aerei che la mascherina «va indossata salvo che si stia mangiando e bevendo o si abbia un'esenzione medica».

