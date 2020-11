Covid, positivo Zelensky: il presidente ucraino in ospedale

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi: lo riporta l'agenzia Unian citando Mykhailo Podoliak, consigliere del capo di gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak. Zelensky è ricoverato nella clinica statale Feofania di Kiev dove, secondo Podoliak, è stato organizzato un ufficio in isolamento per il capo di Stato.

Podoliak ha spiegato alla testata Ukrainska Pravda che Zelensky svolgerà gli incontri di lavoro in videoconferenza. «È in un reparto isolato e lì ha una linea speciale di comunicazione», ha detto Podoliak. Anche Yermak è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato nello stesso ospedale di Zelensky.

