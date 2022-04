La crociera maledetta: tappe cancellate, il focolaio Covid e anche un suicidio. I passeggeri: «Siamo devastati»

In viaggio su una nave da crociera insieme a Tony Hadley, Toyah e T'Pau, stelle della musica anni Ottanta chiamate per esibirsi. Poi, la tragedia. Un uomo si è tolto la vita lanciandosi in mare, mentre la "Virgin Voyages Valiant Lady" stava tornando dal suo tour tra le coste di Spagna e Portogallo. Quando l'equipaggio si è reso conto della tragedia, era troppo tardi. Inutili le operazioni di ricerca, svolte anche da due navi mercantili dirottate proprio per trovare l'uomo, di nazionalità britannica, si legge sul "Daily Mail". L'ipotesi è che possa essere annegato.

«Tutti sono devastati da quello che è successo: è semplicemente orribile pensare che un altro passeggero sia probabilmente morto», ha raccontato un altro passeggero, che ha pagato 5 mila sterline per comprare un biglietto. La crociera aveva già avuto una serie di problemi durante il viaggio intorno all'Atlantico da Portsmouth. L'itinerario avrebbe dovuto includere La Coruna in Spagna, Madeira, Tenerife, Gran Canaria e due giorni interi e una serata a Lisbona. Quest'ultima tappa è stata invece ridotta a una sera, mentre è saltato l'attracco a Madeira. Inoltre, un passeggero che si è ammalato gravemente è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

«La crociera era maledetta fin dall'inizio - ha detto un altro passeggero -, è stata colpita da un problema dopo l'altro. All'inizio erano piccole cose come il fatto che stessero esaurendo cibo e bevande e il wifi che non funzionava, poi l'itinerario cambiato. In seguito è arrivato anche il Covid: hanno dovuto creare un'area della nave in cui coloro che sono risultati positivi potevano isolarsi. E poi qualcuno si è ammalato così tanto che hanno dovuto trasportarlo in aereo in ospedale. E ora questo terribile incidente».