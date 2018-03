Crolla la Borsa dopo i dazi imposti da Trump, si teme una guerra commerciale

Venerdì 23 Marzo 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brusco calo delle borse dopo l'introduzione dei dazi. ​Ieri il presidente Usa, Donald Trump, dopo la decisione di imporre tasse del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su alluminio, ha annunciato una nuova fase di guerra commerciale a Pechino preannunciando misure punitive contro le importazioni cinesi fino a «60 miliardi di dollari».Futures Europa e Usa in forte calo dopo il crollo dei listini di Asia e Pacifico a seguito dei dazi Usa sui prodotti cinesi. Dopo la decisione annunciata da Washington sono crollate Tokyo (-4,51%) e Shanghai (-3,39%) insieme a Taiwan (-1,66%), Seul (-3,18%) e Sidney -1,96%). In forte calo anche Hong Kong (-3,11%), ancora aperta insieme a Mumbai (-1,36%).Il mercato di Tokyo ha reagito in scia al calo di Wall Street aumentando le perdite nel corso della seduta mentre la Cina ha risposto con la minaccia di dazi su oltre un centinaio di prodotti americani. Inoltre per Tokyo ha rappresentato un'altra brutta notizia il fatto che il Giappone, comunque uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti, non compare nella lista presentata giovedì dai paesi temporaneamente esentati dalle tariffe doganali sui metalli. Il risveglio dello yen, un rifugio sicuro, ha contribuito alla caduta del listino.