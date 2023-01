Crypto queen, la super latitante ricercata dall'Fbi per truffe da 4 miliardi di dollari: chi è e cosa ha fatto Ruja Ignatova

Si allunga e si colora di rosa la lista dei più ricercati dall'Fbi, l'agenzia governativa statunitense. Sin dalla sua nascita nel 1950, l'elenco - riservato ai peggiori criminali della nazione - conteneva solo una manciata di donne: solo 11 su 529 fuggitivi. L'estate scorsa, la 42enne Ruja Ignatova è diventata la new entry della lista, dopo che i federali hanno affermato che l'autoproclamata «regina delle criptovalute» ha truffato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari attraverso uno schema Ponzi attuato dall'azienda One Coin di proprietà della donna.



La storia di Ruja Ignatova

Svanita nel nulla nel 2017, la truffatrice nata in Bulgaria è ancora latitante, con i funzionari che ora offrono 100mila dollari per informazioni su dove si trova. Ignatova, 42 anni, che secondo il Dipartimento di Giustizia ha usato la sua criptovaluta OneCoin per truffare gli attori del campo del marketing multilivello e per colpire gli investitori di tutto il mondo tra il 2014 e il 2018.

Gli investigatori ritengono che Ignatova sia stata informata nel 2017 dei suoi reati dopo che un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York ha emesso un mandato di arresto. La truffatrice si è poi recata in Grecia e da lì è scomparsa.

“Crypto Queen” Ruja Ignatova, a Bulgarian national who disappeared in 2017 after cashing in on a $1bn crypto Ponzi scheme, has shown signs of life in London. The Crypto Queen was made, mined, and minted in Bulgaria. Who would have ever guessed? https://t.co/DRKb3PYH67 — Steve Hanke (@steve_hanke) January 24, 2023

L'agente speciale Ronald Shimko, che sta indagando sul caso al di fuori del New York Field Office dell'FBI, ha detto che spera che la sua presenza nella lista dei più ricercati aiuterà a rintracciare Ignatova. «Ci sono così tante persone nel mondo vittime di quella che questa donna ha fatto», ha detto Shimko. «Vogliamo assicurarla alla giustizia».

Le quote rosa ricercate dall'Fbi

Prima di Ignatova - che si ritiene abbia in qualche modo alterato il suo aspetto dopo la sua scomparsa - l'ultima donna a entrare nella lista dei ricercati più recenti è stata Shanika Mino, una donna del Wisconsin che nel 2016 è stata accusata di aver ucciso un ex compagno di classe del liceo e il suo bambino non ancora nato.

Solo due mesi prima che Mino entrasse nella lista, un'altra donna, la cittadina messicana Brenda Delgado , è riuscita a guadagnarsi un posto, a seguito di un sordido triangolo amoroso che l'ha vista complottare per uccidere la nuova fidanzata del suo ex fidanzato e poi fuggire in Messico.

, è riuscita a guadagnarsi un posto, a seguito di un sordido triangolo amoroso che l'ha vista complottare per uccidere la nuova fidanzata del suo ex fidanzato e poi fuggire in Messico. Prima dell'arresto di Delgado, era passato quasi un decennio da quando una donna si era guadagnata un posto nella lista dell'Fbi - con un allora 29enne Shauntay L Henderson che si era guadagnato la distinzione il 31 marzo 2007.Nel settembre del 2006, ha sparato al ventunenne Deandre Parker mentre era nel suo camion in una stazione di servizio con la sua ragazza.

che si era guadagnato la distinzione il 31 marzo 2007.Nel settembre del 2006, ha sparato al ventunenne Deandre Parker mentre era nel suo camion in una stazione di servizio con la sua ragazza. Il gruppo Weather Underground è riemerso nel 1985 sotto forma di Donna Jean Willmott e del suo complice Claude Daniel Marks, che si sono nascosti dopo che il loro piano per far saltare in aria una prigione di massima sicurezza è stato rivelato.

Le compagne di stanza del college Katherine Ann Power e Susan Edith Saxe sono diventate la prima coppia femminile a trovarsi ricercate dall'Fbi, dopo aver pianificato una rapina in banca a mano armata che ha lasciato un agente di polizia morto 15 anni prima dell'arresto di Willmott.

e sono diventate la prima coppia femminile a trovarsi ricercate dall'Fbi, dopo aver pianificato una rapina in banca a mano armata che ha lasciato un agente di polizia morto 15 anni prima dell'arresto di Willmott. Bernadine Rae Dohrn , nativa del Wisconsin, era un membro attivo del gruppo rivoluzionario radicale «Weather Underground», che mirava a promuovere il comunismo negli Stati Uniti e bombardò diversi edifici governativi.

, nativa del Wisconsin, era un membro attivo del gruppo rivoluzionario radicale «Weather Underground», che mirava a promuovere il comunismo negli Stati Uniti e bombardò diversi edifici governativi. Forse la più famosa delle donne a fare parte della lista di ricercati è Angela Y Davis , ora 79enne e rinomata autrice e professoressa. È stata inserita nell'elenco dei ricercati dell'Fbi nell'agosto 1970 quando due pistole acquistate a suo nome sono state utilizzate in una situazione di sequestro e ostaggio in un'aula di tribunale della California che ha lasciato un giudice morto.

, ora 79enne e rinomata autrice e professoressa. È stata inserita nell'elenco dei ricercati dell'Fbi nell'agosto 1970 quando due pistole acquistate a suo nome sono state utilizzate in una situazione di sequestro e ostaggio in un'aula di tribunale della California che ha lasciato un giudice morto. Marie Dean Arrington ha vissuto una vita nella criminalità ed è finita nella lista dei ricercati nel 1969 dopo aver sparato ripetutamente alla segretaria di un difensore pubblico e averla investita con la sua stessa macchina.

ha vissuto una vita nella criminalità ed è finita nella lista dei ricercati nel 1969 dopo aver sparato ripetutamente alla segretaria di un difensore pubblico e averla investita con la sua stessa macchina. Ruth Eisemann-Schier è diventata la prima donna in assoluto ad entrare nella lista dei ricercati dell'FBI nel dicembre 1968, dopo aver rapito la figlia di un milionario e averla seppellita viva nei boschi di Atlanta il 17 dicembre di quell'anno.