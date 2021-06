Cuba, arrestato il rapper dissidente Osorbo: è tra gli artisti del brano record contro il governo

È stato arrestato a Cuba il raper dissidente Maykel Castillo, conosciuto come Osorbo. È uno degli artisti che hanno interpretato il brano «Patria y vida», canzone critica nei confronti del governo locale che è diventato virale raggiungendo le 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Adesso il cantante si trova in detenzione provvisoria con le accuse, tra le altre, di «aggressione e disordine pubblico». Il portale statale Cubadebate riferisce che le autorità cubane hanno arrestato Osorbo il 18 maggio, e il 31 maggio lo hanno trasferito nel carcere provinciale di Pinar del Ro. Secondo quanto riferito dal ministero, Castillo si trova attualmente in «prigione provvisoria per presunta commissione di vari reati». Secondo un comunicato del ministero, il provvedimento di arresto è stato emesso con l'accusa di «aggressione, disordine pubblico ed evasione di prigionieri o detenuti, in cui è incorso il 4 aprile 2021».

Bielorussia, spunta il video del giornalista d'opposizione Protasevich arrestato: «Sto bene», ma il volto è segnato

Maneskin ed Eurovision insultati dalla tv bielorussa di regime: «Pervertiti, degenerati, meglio la dittatura». Accuse anche a chi indossa il tanga Video

La conferma è giunta dopo che diversi attivisti e organizzazioni hanno chiesto nei giorni scorsi la liberazione del rapper dissidente. Il ministero sostiene che durante il procedimento «sono state rispettate le garanzie stabilite dalla Costituzione cubana e dal Codice di procedura penale», e durante questo periodo il detenuto «ha mantenuto una comunicazione telefonica con la sua famiglia, gli amici e il suo avvocato, in particolare con la moglie».