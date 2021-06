Vaccini, Cuba: al via test Soberana 02 su minori di 3-11 anni, il farmaco non è ancora autorizzato

A Cuba, le autorità sanitarie dannno il via alla sperimentazione su minori dai 3 agli 11 anni del vaccino nazionale anti Covid-19 Soberana 02, farmaco non ancora autorizzato per la somministrazione di massa con risultati ai test deiniti positivi secondo le ultime analisi sui test di fase 3.

Lo studio è intitolato Soberana-Pediatria e coinvolge 350 bambini e adolescenti. Le autorità hanno sottolineato che questa vaccinazione viene effettuata secondo un «rigoroso protocollo etico, buone pratiche cliniche e con il consenso informato dei genitori o dei tutori legali». «Vaccinare bambini, adolescenti e giovani è essenziale per ottenere un'elevata copertura vaccinale e proteggerli dall'alto numero di casi con Sars-Cov-2 nel Paese», hanno sottolineato le autorità cubane.

I dati del contagio

Intanto, la diffusione del coronavirus continua ad espandersi sull'isola, confermando un trend di aumento. Dopo il record registrato ieri di 2.698 contagi rilevati in una sola giornata, oggi il ministero della Salute ha riportato 2.589 nuovi casi nelle ultime 24 ore, e 12 nuovi decessi. Le statistiche di oggi hanno portato il numero totale di persone contagiate finora sull'isola a 184.943, con 1.253 morti. Nei suoi primi 27 giorni, giugno ha registrato 41.620 positivi con 288 morti, diventando il peggiore mese per l'isola in termini di infezioni dall'inizio della pandemia.

