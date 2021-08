Cuomo, dimissioni in diretta tv dopo l'accusa di molestie sessuali: «Mi scuso, sono stato troppo familiare»

Andrew Cuomo si è dimesso poco fa in diretta tv: «Mi scuso profondamente se ho offeso qualcuno, sono stato troppo familiare con le persone, uomini e donne, ma non ho mai superato il limite con nessuno»: così il governatore democratico dello Stato di New York, eletto il 1 gennaio 2011, si è rivolto in diretta tv ai newyorchesi, visibilmente scosso ma accusando il rapporto che lo accusa di molestie sessuali di «faziosità». «Quando c'è faziosità, attenzione, può colpire chiunque».

APPROFONDIMENTI INVISTA Cuomo: "Bacio uomini e donne sulle guance, scherzo per mettere le... NEW YORK Andrew Cuomo, le accuse choc: «Ha molestato undici... NEW YORK New York, molestie sessuali: Andrew Cuomo è solo, impeachment... MONDO Cuomo accusato di molestie, de Blasio non esclude candidatura a...

Le accuse choc: «Ha molestato undici donne»

Cuomo: "Bacio uomini e donne sulle guance, scherzo per mettere le persone a proprio agio"

Le dichiarazioni

Pima il suo avvocato e poi lui stesso hanno contestato tutte le accuse e sostenuto che si tratta di una indagine "politca". Ha sostenuto di non aver mai inteso molestare e che era solo comportamento affettuoso. Ma lui non vuole essere un ostacolo e far oerdere tempo, soldi e creare fratture in unomento che per New York si tratta di "vita o morte" e quindi si fa da parte, per amore di New York.

La lotta alla pandemia

"Porterò con me il ricordo di quello che voi newyorchesi avete fatto durante questa pandemia... avete combattuto e aveete vinto... nessuno pensava che ce l'avremmo fatta, ma ce l'avete fatta... perché è stato uno sforzo unito, tutti insieme, come un'unica comunità, una sola famiglia... è stato un onore essere il vostro leader".

Kathy Hochul prima governatrice donna di New York

La sua vice, Kathy Hochul diventa la prima governatrice donna di New York.