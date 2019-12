Curriculum gonfiato per il posto da dirigente pubblico, 45enne condannata a due anni di carcere

Muratore vince 123 milioni di euro ma continua a lavorare: «Non posso abbandonare i clienti»

Ultimo aggiornamento: 15:17

Aveva 'gonfiato' notevolmente il suoed era riuscita a ottenere undecisamente ambito da, con unoda circa. Una volta scoperto l'inganno, però, una donna di 45 anni è finita in tribunale ed è stata condannata a due anni e un mese di carcere.Un caso che ha fatto molto scalpore, in Australia e non solo, quello di, una donna di Adelaide che nel 2017 era riuscita a ottenere un importante e ambito posto da. Ilpresentato dalla donna, d'altronde, era di tutto rispetto e assolutamente adeguato al ruolo, che prevedeva un salario annuale pari a 270mila dollari australiani. Forse anche troppo, visto che la magistratura ha voluto vederci chiaro e gli inquirenti si sono insospettiti analizzando il profilo della donna suNell'account, infatti, comparivano le generalità della donna, insieme a tutte le esperienze lavorative passate e alle sue capacità. Peccato che lapubblicata su LinkedIn non fosse quella di Veronica Theriault, bensì quella della modella. Dopo aver scoperto questa stranezza, i magistrati hanno ricostruito minuziosamente il curriculum vitae della 45enne, scoprendo tante incongruenze tra quanto dichiarato dalla donna e i lavori precedentemente svolti.Alla fine, come riporta anche il portale australiano ABC è stata prima imputata e poi. La 45enne era stata licenziata appena un mese dopo l'apertura dell'inchiesta, anche a causa di alcuni problemi psichici. Proprio le condizioni di salute mentale della donna erano state presentate in tribunale dalla difesa, allo scopo di scagionarla o di mitigare la condanna. I legali di Veronica Theriault, infatti, hanno dimostrato che la donna prendeva dei farmaci per perdere peso e, dopo aver smesso, aveva iniziato ad accusare disagi psichici. Tutto questo, però, non è bastato per evitare la condanna a 25 mesi per truffa, falso in atto pubblico e abuso d'ufficio.