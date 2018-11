CV mendacio, condannata a 10 anni di carcere

Sabato 24 Novembre 2018, 14:35

La Giustizia greca ha condannato a 10 anni di carcere una impiegata di 53 anni che lavorava in un asilo, per aver mentito sul suo CV al fine di conseguire l'impiego. Secondo quanto pubblicato dalla Reuters, la sentenza sarà riesaminata nella prossima settimana.Per concorrere all'impiego, che ha poi ricoperto per 15 anni, la donna avrebbe dovuto frequentare un corso di sei anni, ed è quanto la stessa ha riportato nel suo CV mendacio, aggiungendovi anche un certificato che comprovava il periodo di formazione. Tuttavia, un'indagine ha dimostrato che la documentazione era falsa e che aveva frequentato un corso di solo 5 anni.Pertanto, dopo la revisione iniziata nel 2014, è stata accusata del reato di frode e il tribunale ha emesso una sentenza contro di lei. Tuttavia, il procuratore della Corte Suprema ha annunciato che la settimana prossima rivedrà la sentenza.La stessa ha già ricevuto, però, delle critiche. La Lega Ellenica per i Diritti Umani, per esempio, ha affermato che è una decisione inumana.