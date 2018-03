L'attrice Cynthia Nixon, nota per aver interpretato il personaggio di Miranda in 'Sex and the City' lancia la sfida al governatore di New York Andrew Cuomo candidandosi per le primarie democratiche a settembre. Lo scrive la stessa Nixon su Twitter : «Amo New York e oggi annuncio la mia candidatura a governatore». Cynthia Nixon è un'attivista in diverse battaglie progressiste ed è dichiaratamente gay.

Lunedì 19 Marzo 2018, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 20:53

