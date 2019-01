Dai preti rapiti alla volontaria il rebus degli italiani scomparsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Gennaio 2019, 08:34

Mentre si cerca di riportare a casa Luca Tacchetto, scomparso in Burkina Faso, ci sono altri otto italiani nel mondo che ancora non sono rientrati in patria. C'è chi è stato rapito dall'Isis o da al-Qaeda, ma anche chi ha fatto misteriosamente fatto perdere le proprie tracce. Casi irrisolti, ma su cui resta alta l'attenzione della Farnesina, dell'intelligence e delle forze dell'ordine.I RAPITIIl caso più recente riguarda il rapimento di Silvia Romano, giovane cooperante prelevata dal suo villaggio di Chakama, in Kenya, dove si trovava per portare avanti il progetto Africa Milele Onlus. Non sono state perse le speranze di riportare Silvia in Italia e la polizia keniota è stata sin da subito molto attiva collaborando con le autorità italiane. È stato arrestato uno dei tre rapitori insieme ad almeno un centinaio di persone ritenute informate dei fatti o coinvolte nel sequestro mentre altri due indiziati sono ancora in fuga. L'italiana è stata rapita lo scorso 20 novembre in una zona a ottanta chilometri da Malindi, da due mesi la sua famiglia è in ansia aspettando la sua liberazione per cui si sta lavorando a testa bassa con il massimo riserbo.A settembre fu la volta di Padre Luigi Maccalli, religioso appartenente alla Società delle missioni africane (Sma). Il sacerdote è stato preso in Niger da presunti jihadisti attivi nella zona. Padre Maccalli è stato più volte in Africa, missionario in Costa d'Avorio per diversi anni, è originario della diocesi di Crema. Al momento del rapimento il prelato era nella sua parrocchia di Bomoanga nei pressi della capitale nigerina di Niamey. Le speranze di ritrovarlo vivo non sono ancora svanite.