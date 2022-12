Dalila Procopio, l'attivista fermata a Istanbul è stata liberata: accettato l'appello contro l'espulsione

Dalila Procopio, l'attivita italiana di venticinque anni fermata la settimana scorsa a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, è stata rilasciata dal centro di rimpatrio dove si trovava. A renderlo noto è l'associazione Mor Dayanisma che, con i suoi servizi legali, aveva presentato appello contro l'ordine di espulsione emesso per la ragazza. L'appello è stato accettato ed è stata liberata. Il 25 novembre, la giovane era stata fermata insieme a 100 attiviste durante un corteo, vietato dalla prefettura, per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.