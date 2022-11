Dalila Procopio, italiana arrestata a Istanbul: aveva manifestato contro la violenza sulle donne

Una studentessa italiana, Dalila Procopio, è in stato di fermo a Istanbul dopo aver partecipato a una manifestazione ieri durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La notizia del fermo della connazionale, diffusa sui social dall'associazione Mor Dayanisma, viene confermata da fonti della Farnesina, che sottolineano che «la nostra ambasciata ad Ankara e consolato ad Istanbul stanno seguendo con attenzione il caso», e che si è «in contatto con il padre» della donna fermata e «con le autorità turche». E infatti la ragazza «sta bene ed è riuscita a sentire i suoi cari in Italia», hanno riferito all'Ansa attivisti che hanno potuto incontrarla presso la stazione di polizia del quartiere Karakoy. Secondo quanto pubblicato su Instagram dall'associazione, ieri «la polizia ha represso violentemente le donne riunite per far sentire la loro voce e due donne, una dell'Azerbajan e una italiana, sono ancora in stato di fermo e rischiano di essere espulse».

Dalila domani sarà trasferita in un centro di rimpatrio. Lo ha detto all'Ansa un'avvocatessa tra le attiviste che hanno organizzato la dimostrazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dalila Procopio si trovava in Turchia da qualche mese con un visto turistico. Aveva passato un periodo in Turchia come studentessa Erasmus e, dopo il rientro in Italia, era tornata a Istanbul in settembre con un visto turistico.

Le manifestazioni a Istanbul

Decine di manifestanti ieri riuniti per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sono stati arrestati a Istanbul. Lo riferisce Afp. Un imponente schieramento della polizia antisommossa ha tentato di impedire il raduno convocato nell'emblematica piazza Taksim, che non era stato autorizzato, con l'installazione di transenne e barriere che sbarravano le strade in un vasto perimetro a partire dalle rive del Bosforo. All'appello della "Piattaforma 25 novembre", coalizione di movimenti femministi, centinaia di manifestanti, alcune velate, hanno cantato in turco e in lingua curda "Donna, Vita, Libertà", riprendendo l'inno delle donne iraniane che combattono contro il regime dei mullah. Bloccato da un cordone di polizia sotto piazza Taksim, un gruppo di donne attiviste ha esposto uno striscione inneggiante alla libertà e contro «la violenza patriarcale». Altri striscioni recavano scritte contro la «schiavitù domestica» o contro la violenza di genere. «Questo Paese è nostro, questo mondo è nostro, il 21° secolo è il secolo delle donne e nulla può cambiarlo», gridava un attivista. A fronte di un giro di vite sulla maggior parte dei raduni pubblici, le donne e i movimenti LGBT sono gli ultimi a indire grandi proteste in Turchia.