Trump dai social alla politica vera: schiera l'esercito al confine col Messico

NEW YORK - Donald Trump guarda la televisione, “cinguetta” sul tema caldo del momento e, di conseguenza, le scelte della Casa Bianca prendono forma. Twitter prima della politica, dunque. E non viceversa.Altrove nel mondo, i capi di stato e di governo discutono le proprie decisioni con uno staff e, soltanto dopo una concertazione più o meno strutturata, le comunicano al grande pubblico.Trump, invece, è riuscito a ribaltare questa equazione. È bastato, infatti, che la rete amica Fox News trasmettesse le immagini di una colonna di profughi che dal Messico attraversavano il confine statunitense durante la Settimana Santa a scatenare una tempesta di ira e tweet del presidente. Se ne contano circa dieci e, di fatto, stanno determinando proprio in queste ultime ore una brusca e ulteriore virata a destra dell’atteggiamento nei confronti dell’immigrazione clandestina.La prima iniziativa concreta è a dir poco plateale: esercito al confine.Non è un’esclusiva di questa amministrazione, ci sono dei precedenti (George W.Bush nel 2006, Obama in tempi più recenti), ma è senz’altro uno scossone simbolico con cui Trump lancia un triplice segnale molto forte: al Messico, con cui sta discutendo il rinnovo dell’accordo di libero scambio del Nafta; al Congresso, sul quale ama scaricare demeriti e colpe, incitando soprattutto l’ala democratica ad assecondarlo negli interessi del popolo americano; ed infine ai suoi elettori cui strizza l’occhio mostrando i muscoli nel fronteggiare uno dei dossier più sentiti negli ambienti repubblicani e più in generale conservatori. Nessuno dei suoi seguaci ha dimenticato la promessa del muro e questo Trump lo sa bene.Il tycoon, insomma, è un fiume in piena e se la prende un po’ con tutti. E costringe il suo entourage agli straordinari. A giustificare, cioè, una mossa che dicono fosse stata «presa da tempo», ma che sembra figlia, in realtà, di un programma televisivo e di uno sfogo “social”.