7 anni, muore tra le braccia della mamma: ma i medici lo riportano in vita

Un miracolo di Natale. Daniel Carter, 7 anni, è morto tra le braccia di sua madre ma in ambulanza i medici sono riusciti a rianimarlo e a riportarlo in vita. Il bimbo è malato di cancro e rimane in condizioni critiche dopo essere andato in arresto cardiaco nelle prime ore del martedì mattina. Daniel è stato portato di corsa a Hull Royal Infirmary in Inghilterra dopo essere stato rianimato dai paramedici e poi trasferito a Leeds alle 3.40 di notte con sua mamma, Katie e papà Kevin.

Mentre arrivava l'ambulanza è morto tra le mie braccia - racconta la mamma - ma i paramedici lo hanno riportato indietro

.



Proprio l'anno scorso, il ragazzino coraggioso aveva sconfitto il cancro che aveva combattuto per 18 mesi. Daniel aveva festeggiato con una festaalla quale avevano partecipato tutti i suoi familiari e amici vestiti come i suoi supereroi preferiti. Nel 2016 gli era stata diagnosticata una forma rara di cancro al petto e alla colonna vertebrale, che alla fine lo ha lasciato paralizzato. La famiglia, gli amici e gli estranei che hanno visto Daniel combattere da lontano hanno inviato a lui e alla sua famiglia messaggi di sostegno, amore e preghiere mentre lui continua a combattere.

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 16:40

