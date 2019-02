Danimarca, le case a forma di onda che si affacciano sul fiordo

Lunedì 4 Febbraio 2019, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ispirano all'ambiente circostante le palazzine a forma di onde della città di Vejle, in Danimarca. La loro forma ricorda le colline tondeggianti del panorama locale, tanto diverso da quello che si può ammirare nel resto del piccolo Paese nordico. Le onde sono un richiamo alle colline, ma non stonano con l'acqua del fiordo in cui i palazzi si specchiano. Il progetto degli appartamenti a onde è stato completato solo recentemente dallo studio Henning Larsen Architects di Copenhagen dopo 11 anni di blocco dei lavori. La costruzione delle Onde era iniziata nel 2006 ma venne posticipata a causa della crisi economica e finanziaria globale del 2008. I lavori ripresero nel 2015, due anni dopo la morte, avvenuta nel giugno del 2013, dell'architetto Henning Larsen, famoso per aver progettato il Teatro dell'opera di Copenhagen.«Abbiamo voluto disegnare le onde come una nuova e impressionante presenza dello skyline di Vejle, una presenza che riflette e diventa parte dell'area circostante», ha detto alla rivista di architettura Dezeen il capo designer dello studio Henning Larsen. Le onde sono state realizzate da pannelli impermeabili in terracotta che da lontano ricordano un enorme lenzuolo bianco e ondeggiante. Il complesso residenziale è formato complessivamente da 5 edifici obliqui, ognuno da 9 piani, e da 100 appartamenti. Il design degli interni è molto semplice: non manca il tradizionale pavimento in legno, ma l'attenzione è stata volutamente posta sulle finestre e sui balconi. In questo modo una magnifica si ha una magnifica vista sul fiordo e sulle torri vicine. All'esterno, una passerella pubblica in legno permette l'accesso al canale e collega tra loro le diverse torri.Lo scenografico progetto ha ottenuto numerosi riconoscimenti: nel 2009 venne intitolato Residential Building of the Year da Building, nel 2012 vinse il premio ABB Leaf Award per l'architettura innovativa e nel 2013 il Civic Trust Awards.I danesi danno molta importanza alla propria casa, non solo progetti come le Onde ma anche le case destinate a chi ha un reddito più basso sono pensate per essere belle e ispirare cli le vive. Si dice infatti che la per comprendere la Danimarca basta vedere “come la Danimarca vive”. Dietro ogni edificio ci sono programmi sociali e una visione politica che permettono il miglioramento personale del singolo individuo e la sua integrazione. Ciascun edifico, inoltre, è pensato per aver il minor impatto sull'ecosistema. I balconi, le vetrate, gli spazi comodi e funzionali dovrebbero tirar fuori il meglio da ogni persona, sia essa un musicista o ami giocare ai videogiochi. I parchi verdi, gli spazi aperti fanno sentire le persone parte di una comunità. Brutta notizia: gli appartamenti a onde sono già quasi tutti venduti, nonostante i prezzi da capogiro. Ne restano pochi di cui un duplex da quasi 2 milioni di dollari.