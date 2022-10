Danni Menzies, incidente choc per la presentatrice televisiva: «Quasi uccisa da un motorino rubato»

Un incidente che sarebbe potuto finire in tragedia. Danni Menzies, presentatrice televisiva scozzese, è stata investita e quasi uccisa da un motorino all'inizio del mese. Lo schianto è stato terribile, come testimoniato da alcune foto diffuse nelle ultime ore.

La star del seguitissimo programma A Place In The Sun è stata investita a Londra, all'inizio di ottobre, a pochi passi da casa sua in zona Battersea. Due ragazze a bordo di un motorino rubato hanno perso il controllo a 50 km/h e sono saltate sul marciapiede, finendo contro la presentatrice scozzese, rimasta gravemente ferita. Danni Menzies stava uscendo da un'edicola, quando è stata centrata dal mezzo, che l'ha scaraventata rovinosamente a terra, provocandole ferite al volto e sul corpo. Trasportata in ospedale d'urgenza, se l'è cavata con un trauma cranico e dovrà riprendersi da uno choc post-traumatico.

La presentatrice 34enne ha deciso di allontanarsi per qualche tempo dai social, così da concentrarsi solo sul suo recupero, che «sta procedendo bene», ha detto una fonte all'Evening Standard. Nel frattempo tantissime persone le stanno scrivendo messaggi sotto il suo ultimo post, augurandole un recupero rapido.