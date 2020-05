Il coronavirus ferma la Danza del Sole dei nativi americani: «Troppi contagi nelle comunità più povere»

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus ferma anche le cerimonie dei nativi americani. Tradegli Stati Uniti i contagi da Covid-19 stanno salendo vertiginosamente e questo ha spinto i leader della comunità degli Stati delle Grandi Pianure del Nord e del Sud Dakota a cancellare la tradizionale Danza del Sole, un rito di purificazione e guarigione collettivo che richiede appunto un assembramento di persone. Altri raduni si sono tenuti online per le coloro che hanno accesso a internet. Come riporta l'Independent , i leader delle comunità affermano cheè stata resa necessaria per rispettare la regola delma potrebbe avere ripercussioni sul benessere di chi è affitto da problemi mentali, senza dimenticare l'impatto sulla cultura delle tribù. Attraversosi rende grazie dell'anno trascorso e si invocano le forze divine chiedendo protezione e prosperità per tutti gli esseri viventi. Alla base di questo rituale vi è il concetto di autosacrificio, della donazione che ogni danzatore fa del proprio corpo e del proprio sangue attraverso il danzare per diversi turni al giorno.L'evento è stato rimandato perché interessa popolazioni da sempre penalizzate economicamente e politicamente.Laè abitata da 173mila persone, comprende un territorio a cavallo tra il New Mexico, lo Utah e l'Arizona e conta 4.800 contagi e 150 morti. Si tratta del più alto tasso di infezione pro capite nel Paese.«La popolazione dei nativi americani è stata colpita in misura maggiore», ha detto il sindaco dimedico e decano associato presso laha affermato che, prima della pandemia, le comunità native stavano già combattendo alcuni dei peggiori tassi nazionali di povertà e disoccupazione e il peggior accesso alle cure sanitarie: «Non considero il Covid-19 come un problema esclusivamente medico nelle comunità indiane. È davvero una questione politica e di giustizia sociale».