Danzica, sindaco accoltellato sul palco di un evento: l'aggressione ripresa in diretta

Lunedì 14 Gennaio 2019, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 16:46

Stava presenziando ad un evento benefico in qualità di primo cittadino e si trovava sul palco insieme a decine di altre persone, quando un uomo si è avvicinato e lo haalla schiena. Si trova ancora ricoverato in gravi condizionidi, in Polonia, che ieri sera è stato aggredito con l'arma da taglio da un 27enne.Il giovane, una volta salito sul palco e prima di accoltellare il sindaco, aveva urlato le proprie ragioni: ilsostene di essere stato incarcerato ingiustamente durante il governo di Piattaforma Civica, il partito conservatore di cuiera stato un importante esponente in passato. Diversi filmati, girati sul palco e tra il pubblico, mostrano gli attimi immediatamente precedenti e quelli successivi all'attacco. Il sindaco è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad una operazione chirurgica: le sue condizioni restano gravi e i medici non lo hanno ancora dichiarato fuori pericolo.