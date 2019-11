Caruana Galizia, arrestato ex capo gabinetto Schembri: lancio di uova e monete contro i ministri

La tenuta del governo maltese è a serio rischio. Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese Joseph Muscat, ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito all'interrogatorio e alla perquisizione dell'abitazione privata avvenuti ieri mattina. In serata è stato fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech arrestato la settimana scorsa mentre tentava la fuga da Malta in yacht. Vella è sospettato di aver fatto da tramite tra Fenech e Schembri.

I’ll never forget the moment all those hands went up in support of this report. It presents the most compelling evidence yet that if #Malta were a functioning democracy, my mother would still be alive. She never gave in - it was the state that fell apart. #DaphneCaruanaGalizia https://t.co/OYKQ8h5vvN

— Andrew Caruana Galizia (@acaruanagalizia) 29 maggio 2019