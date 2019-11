Omicidio Caruana Galizia, imprenditore maltese arrestato sul suo yacht: stava lasciando il paese

L'imprenditore maltese Yorgen Fenech è stato arrestato a bordo del suo yacht di lusso mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Il presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia è stato preso poche ore dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat. Lo riferisce il Times of Malta.

Nel 2018 Fenech è risultato essere proprietario di una società offshore segreta - la '17 Black' - di cui Caruana Galizia aveva scritto nei mesi precedenti l'attentato dinamitardo che le è costato la vita nel mese di ottobre del 2017. L'arresto, al momento non ancora confermato dalle autorità, è arrivato dopo che il premier Joseph Muscat ha rivelato di aver raccomandato la grazia per un sospetto - che si ritiene abbia svolto un ruolo di intermediario nella vicenda - in cambio di informazioni legalmente utili sui mandanti dell'omicidio.

