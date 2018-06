Cadavere trovato in fiume a Lubiana: è Davide Maran, studente italiano scomparso a marzo

I sospetti purtroppo sono confermati: è di Davide Maran il cadavere trovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia, dove lo studente italiano si trovava per un master post laurea. Maran, 26 anni, originario di Cento (Ferrara), era scomparso il 25 marzo. A dare notizia dell'identificazione del corpo è la polizia nella capitale slovena. L'autopsia disposta dal giudice ha confermato che non ci sono tracce di violenza sul cadavere.

L'Ambasciata d'Italia a Lubiana, confermando la notizia dell'identificazione del corpo, ha dichiarato che ulteriori informazioni sul caso si avranno probabilmente nei prossimi giorni, con la comunicazione formale da parte delle autorità di polizia slovene.

Sabato 23 Giugno 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 19:43

