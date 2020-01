Davos, Greta Thunberg: «Tutti parlano di clima ma nulla cambia»

Il Forum economico mondiale entra nel vivo, e fra i primi interventi di particolare rilievo c'è quello della baby-ambientalista Greta Thunberg, che già alle 8,30 di stamani interviene a un forum intitolato 'Forging a sustainable path towards a common futurè. Il cinquantesimo compleanno di Davos avviene all'insegna del cambiamento climatico, con una partecipazione di attivisti senza precedenti. E la giovane svedese, arrivata ieri con una marcia da Landquart accompagnata da ambientalisti locali, è affiancata a Davos da una decina di 'teenage changemakers', coetanei impegnati sul fronte del clima. Non molto dopo, alle 11,30, sarà il presidente Usa Donald Trump, in arrivo dagli Usa a Zurigo e poi in trasferimento in elicottero, a rivolgersi all'audience globale di Davos con il suo 'special address'.

Davos, summit sul capitalismo responsabile con Trump e Greta



«Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione Ma la scienza, e i giovani, in generale non sono al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c'è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione». «Nessuno se lo sarebbe aspettato, c'è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema 'caldò. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo», ha detto la Thunberg promettendo che «questo è solo l'inizio» e auspicando che «si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la crisi per quello che è».

This week I’m attending the World Economic Forum in Davos with many other young inspiring activists!

Today I will make 2 speeches. One at 08:30 and the main one at 13:00.#WEF2020 #Davos pic.twitter.com/0DN0lRbskj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 21 gennaio 2020

