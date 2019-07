Dazi, lo studio: 1.500 miliardi di dollari a rischio con lo scontro Usa-Cina per mancati scambi commerciali

Martedì 30 Luglio 2019, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 10:36

La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina potrebbe costare al commercio mondiale una cifra spaventosa. Secondo l'analisi di Atradius, azienda specializzata nell'assicurazione del credito, i danni per mancati scambi commerciali potrebbero arrivare a circa 1.500 miliardi di dollari, valore corrisponde all'azzeramento del valore dell'export dell'Italia per circa tre anni.Dopo costanti miglioramenti, il clima d'incertezza che aleggia intorno al commercio mondiale potrebbe far aumentare i livelli d'insolvenza oltre il 2% ipotizzato. A trainare l'impennata sarà l'Europa Occidentale, ma si ridisegnano al contempo le direttrici export dei partner commerciali del gigante orientale come Giappone, Taiwan, Vietnam, che hanno visto un significativo decremento dell'export verso la Cina,«Le nostre previsioni - commenta Andreas Tesch, chief market officer di Atradius - mostrano un rallentamento della crescita del commercio mondiale quest'anno con una leggera ripresa nel 2020, ma con aumento dei fallimenti aziendali del 2% nel corso del 2019. In questo contesto difficile per il commercio mondiale - conclude Tesch - il rischio per le imprese è che diventino più vulnerabili, soprattutto nell'indebitamento finanziario».